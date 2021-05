Festa Inter: Sala a Salvini, gli stadi sono chiusi

MILANO, 03 MAG - "L'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini chiede: 'Sala non poteva far entrare 20.00 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000?'. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi? ". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato al leader della Lega, Matteo Salvini, che ha polemizzato sugli assembramenti che si sono verificati ieri sera in città per i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto. Sala ha poi aggiunto al suo post sui social l'hashtag #ministropercaso, riferito a Salvini. (ANSA).