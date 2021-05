Libia: Marina italiana soccorre 7 pescherecci

ROMA, 03 MAG - "La fregata 'Alpino' della nostra Marina militare è intervenuta questa mattina in soccorso di 7 pescherecci italiani minacciati dall'arrivo ad alta velocità di un gommone proveniente dalla costa Cirenaica. Le imbarcazioni italiane, che svolgevano attività di pesca in acque internazionali, sono state messe in sicurezza e si dirigono verso nord, nel Mediterraneo centrale." Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli. (ANSA).