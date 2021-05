Covid:Rosato,commissione inchiesta per evitare stessi errori

ROMA, 03 MAG - "Con la richiesta di una commissione di inchiesta sul Covid, non vogliamo sostituirci alla magistratura, ma pensiamo che questa pandemia, che ha provocato più di 120 mila morti, richieda una analisi profonda su quanto accaduto per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato". Così il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato intervenendo ad Agorà su Rai3. "Scoprire le fragilità, sia a livello dello stato centrale che delle regioni, serve ad evitare che si ripetano gli stessi errori e questo è interesse di tutti" (ANSA).