Libia: inviato dell'Onu Kubis dal generale Haftar

TUNISI, 02 MAG - Il generale Khalifa Haftar, alla guida dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) stanziato in Cirenaica, ha ricevuto nel suo quartier generale di Al Rajma, l'inviato speciale dell'Onu per la Libia e capo dell'Unsmil, Jan Kubis. Lo rende noto la pagina facebook del Comando generale delle forze armate libiche precisando che l'incontro è avvenuto in presenza del vice presidente del Consiglio presidenziale Moussa Al Kouni. Già il 27 marzo scorso Kubis aveva incontrato a Bengasi Haftar ,con il quale aveva discusso su come sostenere il processo politico verso le elezioni, in programma per il 24 dicembre. Haftar e Kubis avevano anche parlato della necessità che il governo di accordo nazionale (Gnu) dovesse avere accesso a tutto il territorio libico, dello scioglimento delle milizie armate e dell'immediata partenza di tutti i mercenari stranieri dal Paese. Il generale Haftar, escluso ufficialmente dai negoziati del nuovo processo politico, continua a controllare una parte rilevante della Cirenaica e rimane un attore imprenscindibile in questa fase di riappacificazione della Libia. (ANSA).