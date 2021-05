Covid: 365/a Festa di Sant'Efisio tra pioggia e restrizioni

CAGLIARI, 01 MAG - Nonostante la pioggia e le restrizioni da zona rossa, in tanti non sono voluti mancare questa mattina a Cagliari alla 365/a Festa di Sant'Efisio, la più importante della Sardegna che per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, si svolge in forma ridotta e in un solo giorno. Una Festa ridotta all'osso, un po' come fu quella del 1943, durante la Seconda guerra mondiale, con il simulacro del Santo portato sopra un camioncino che si aggirò tra le macerie di una Cagliari bombardata. Tutte le cerimonie - dalla partenza dalla chiesetta di Stampace sino a Nora e ritorno - si svolgono senza la tradizionale partecipazione dei gruppi folk e del pubblico, solitamente decine di migliaia di persone tra fedeli e turisti. Anche la santa messa è stata celebrata a porte chiuse, con la presenza di un numero ridotto di persone. Ma nonostante la zona rossa e tutto il centro storico di Cagliari dichiarato off limits dalle 9 alle 11, erano tantissimi i fedeli che questa mattina non hanno voluto rinunciare a vedere da vicino il passaggio del santo martire e vivere la tradizione dello scioglimento del voto della cittadinanza che nel 1652 si rivolse a Efisio glorioso per chiedere la liberazione della città dalla peste. La giornata è iniziata nel palazzo civico di via Roma dove il sindaco Paolo Truzzu ha effettuato la rituale investitura dell'Alternos, ruolo rivestito quest'anno dal presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco. Al termine della messa, il simulacro del Santo, caricato su un furgone scoperto dell'Esercito, ha iniziato la sua processione alla volta di Pula, dove a fine mattina è stata celebrata la messa nella chiesetta di Nora. Alla conclusione delle cerimonie a Pula il simulacro rientrerà nella sua chiesetta di Stampace. (ANSA).