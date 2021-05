1 maggio: Papa, nessun giovane,persona,famiglia senza lavoro

CITTÀ DEL VATICANO, 01 MAG - "Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. Imploriamo #SanGiuseppeLavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!". Lo afferma papa Francesco in un tweet in occasione del 1/o Maggio. (ANSA).