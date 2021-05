Covid: India, almeno 12 morti in un altro incendio in ospedale

AHMEDABAD (INDIA), 01 MAG - Almeno 12 pazienti affetti da Covid-19 sono morti stamattina nell'incendio dell'ospedale dove erano stati ricoverati. Lo riportano i media locali, ultimo di diversi episodi di roghi in ambienti ospedalieri travolti dall'epidemia. C'erano circa 50 altri pazienti all'ospedale a quattro piani di Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat, quando è scoppiato l'incendio all'1 ora locale del (21:30 di ieri in Italia). Il 23 aprile un altro rogo alla periferia di Mumbai (ex Bombay) ha ucciso 13 pazienti Covid. Pochi giorni dopo, 22 persone sono morte in un altro incendio, sempre nello stato del Maharashtra. In precedenza altri 22 pazienti con coronavirus erano morti in un ospedale, ancora nello stesso stato, quando l'erogazione di ossigeno ai loro ventilatori era stata interrotta da una perdita. Il sistema sanitario indiano ha sofferto a lungo di finanziamenti insufficienti e l'attuale epidemia ha provocato gravi carenze di ossigeno, medicine e letti d'ospedale, con pazienti che in alcune aree muoiono fuori dai nosocomi. (ANSA).