Maltempo: 1 maggio con temporali al Nord

ROMA, 30 APR - Primo maggio col maltempo al Nord. Dal primo mattino di domani, infatti, indica un'allerta meteo della Protezione civile, sono in arrivo temporali sul Piemonte, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti forti dai quadranti meridionali su Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. (ANSA).