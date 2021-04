Salvini, in arrivo 30milioni cartelle, conto in rinvio

ROMA, 30 APR - "Lavoro costantemente con Durigon su cose serie come le cartelle esattoriali, ci sono 30 milioni di cartelle esattoriali che rischiano di partire da domani, sarebbe un massacro. Stiamo lavorando notte e giorno, e conto di essere arrivato al risultato finale, per rinviarne la partenza". Così il leder della Lega Matteo Salvini a Radio Capital. "Il nostro obiettivo è la rottamazione delle cartelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio", ha spiegato. (ANSA).