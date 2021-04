Finite dosi a Delhi, slittano le vaccinazioni

NEW DELHI, 30 APR - Il governatore di Delhi, Arvind Kejriwal ha invitato gli abitanti della capitale indiana a non mettersi in coda domani per la vaccinazione: "Non abbiamo le dosi", ha detto. Domani, 1 maggio avrebbe dovuto iniziare in tutta l'India la vaccinazione nazionale per tutti i maggiorenni. "Non ci hanno ancora consegnato le fiale", ha spiegato Kejriwal. "Siamo in contatto costante con i produttori e ci auguriamo che ce li consegneranno nei prossimi giorni. Per favore, non presentatevi ai centri. Vi informeremo quando le dosi saranno disponibili". (ANSA).