Quirinale:Tajani,no a elezione presidente contro c.destra

ROMA, 29 APR - "Non si può eleggere un presidente della repubblica contro il centrodestra". Così Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia e europarlamentare a Un giorno da pecora. Berlusconi presidente? "Non è escluso. Salvini ha detto che sarebbe un eccellente presidente della Repubblica. Io sono di parte, ho giudizio positivo, per me Berlusconi è un grande uomo di sport, grande imprenditore, ha dato grande prestigio al paese a livello internazionale, ha le carte in regola". (ANSA).