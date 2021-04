Cassazione, è razzismo sparare a caso a chi ha pelle nera

ROMA, 29 APR - Aggirarsi per le strade di una città "per sparare ad ogni persona di pelle nera" incontrata nel "tragitto" e "senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto il colore della pelle" è un comportamento dalla "obiettiva connotazione di odio razziale". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di condanna a 12 anni di carcere per Luca Traini, il 31enne di "ideologie nazifasciste", accusato della strage di Macerata aggravata dall'odio razziale per aver sparato "a casaccio" ferendo sei migranti la mattina del 3 febbraio 2018 mentre a bordo della sua auto percorreva varie vie della città marchigiana precipitandola nel panico. (ANSA).