Omofobia: Zan,Ostellari è relatore,ora sia anche superpartes

ROMA, 29 APR - "L'atteggiamento del presidente della commissione Giustizia sulla legge contro l'omofobia finora non è stato superpartes: ha deciso di tenere la legge nel cassetto e l'ha calendarizzata solo adesso dopo che la Camera l'ha approvata lo scorso anno. Spero che visto che si è autoincoronato relatore dimostri ora di essere superpartes". Così il deputato del Pd Alessandro Zan a Un giorno da pecora. "Spero - aggiunge - che i senatori e le senatrici facciano un ragionamento: è giusto discutere, ma si rischia di non approvarla nemmeno questa volta". Secondo Zan bisogna tener conto che "L'onda che è cresciuta nel paese, non è più una legge delle minoranze, ma di civiltà per tutti, ormai anche l'opinione pubblica è convinta che sia urgente e necessaria una legge di questo tipo. Spero che questo venga assunto come una responsabilità, per approvare il prima possibile". (ANSA).