Camera: Boldrini (Pd) presidente Comitato diritti umani

ROMA, 29 APR - "Oggi la commissione Affari Esteri della Camera mi ha nominata Presidente del Comitato sui diritti umani nel mondo. E' una decisione che accolgo con grande piacere perché l'affermazione dei diritti umani in ogni angolo della Terra è da sempre uno degli obiettivi prioritari del mio impegno pubblico. Ringrazio il Presidente Fassino e le colleghe e i colleghi della Commissione. Mi adopererò anche per fare in modo che il Comitato sia punto di riferimento per tutte le associazioni e le persone che alla difesa dei diritti umani dedicano la loro attività". Lo afferma Laura Boldrini, deputata del Pd. (ANSA).