Cultura: incontro Casellati-Unione interpreti teatro

ROMA, 29 APR - Come si apprende da fonti del Senato, oggi alle 16 una delegazione dell'Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo (Unita) incontrerà a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. All'incontro, che si svolgerà per promuovere la giornata dei lavoratori dello spettacolo, sarà presente anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Per Unita, ci saranno il presidente, Vittoria Puccini, il vicepresidente Giorgia Cardaci ed Elena Sofia Ricci, tra i soci fondatori. (ANSA).