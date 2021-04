Covid: arrivati in India gli aiuti dalla Russia

NEW DELHI, 29 APR - Ventidue tonnellate di materiale per la lotta al Coronavirus inviate dalla Russia sono giunte in India. Il carico comprendeva attrezzature per l'ossigeno, ventilatori, monitor medici e 200 mila kit di farmaci. La consegna segue la telefonata di ieri tra il premier indiano Modi e Putin nella quale i due leader hanno discusso l'evoluzione della pandemia. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri di Delhi, Putin ha espresso "solidarietà con il popolo indiano e col suo governo e ha riconfermato che la Russia offrirà tutto il sostegno possibile". I due leader hanno inoltre deciso di stabilire un nuovo meccanismo di dialogo 2+2 che prevede la presenza dei ministri degli Esteri e della Difesa di entrambi i paesi. La Russia è il quarto paese con cui l'India ha istituito un simile meccanismo, come con Stati Uniti, Giappone,e Australia. Sempre a seguito della telefonata tra i Modi e Putin il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti ha firmato un accordo con aziende indiane per produrre più di 800 milioni di dosi del vaccino Sputnik V, destinate sia al consumo interno che all'export. (ANSA).