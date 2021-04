Elezioni: Camera, ok definitivo a decreto sul rinvio

ROMA, 29 APR - Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge relativo al differimento, nella finestra tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, delle consultazioni elettorali per l'anno 2021 a causa dell'emergenza Covid, tra cui rientrano quelle per il rinnovo di diverse amministrazioni comunali come Roma, Milano e Napoli. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 376 voti a favore e 28 contrari. (ANSA).