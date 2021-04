Gb: 10 anni di matrimonio, foto celebrano William e Kate

LONDRA, 29 APR - Una serie di scatti familiari e romantici per celebrare i 10 anni di matrimonio. E' la scelta fatta da William e Kate (o Catherine, come ormai ama farsi chiamare, preparandosi un giorno a diventare regina consorte) per celebrare oggi il primo anniversario tondo di un'unione da coppia quasi perfetta, a giudicare dall'immagine che essi proiettano e dalla narrativa dei biografi di corte. I ritratti, realizzati questa settimana nella loro residenza ufficiale londinese di Kensington Palace dal fotografo Chris Floyd, mostrano il duca e la duchessa di Cambridge sorridenti e apparentemente rilassati. Non senza qualche posa intima, tra coccole e sguardi intensi incrociati. La celebrazione della ricorrenza è inevitabilmente limitata dalle residue restrizioni dell'emergenza Covid. Ma è comunque sottolineata dai media del Regno, tabloid in testa. Secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo il padre Carlo, William viene del resto guardato fin d'ora come un re in pectore, il sovrano della prossima generazione, e Catherine come una consorte ormai perfettamente tagliata per i compiti di una Royal Family destinata a modernizzarsi ancora, in qualche modo, oltre che come la madre dei suoi tre figli (George, altro futuro re, Charlotte e Louis). Un ruolo reso ancor più delicato dalle recenti tensioni scatenatesi in casa Windsor in seguito allo strappo con trasferimento in America del secondogenito di Carlo e Diana, Harry, e della moglie Meghan, duca e duchessa di Suessex: segnato da un evidente gelo nei rapporti tra i due fratelli un tempo inseparabili, ancora da sciogliere malgrado i primi cenni di dialogo carpiti a margine del funerale del nonno Filippo. (ANSA).