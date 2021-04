Capo Nra spara ad un elefante in Botswana, rabbia animalisti

ROMA, 29 APR - Rabbia tra gli animalisti americani per un video in cui il controverso leader della National Rifle Association (NRA), la potente lobby delle armi statunitense, che spara ripetutamente a un elefante in Botswana. Lo riporta la Bbc. Pubblicato due giorni fa dal New Yorker e da The Trace, il video del 2013 mostra Wayne LaPierre che spara tre volte all'animale da una distanza ravvicinata. Poi si innervosisce per non essere riuscito ad ucciderlo e a quel punto interviene un secondo cacciatore che finisce l'elefante. Nel filmato compare anche la moglie Susan che spara e uccide un altro elefante. Non paga gli taglia la coda e brandendola in aria grida 'Vittoria'. Immediata la condanna da parte delle organizzazioni animaliste. "Dietro l'atteggiamento machista e maschilista dell'NRA ci sono piccoli uomini spaventati che pagano decine di migliaia di dollari perché qualcun altro rintracci gli elefanti in modo che possano sparargli in modo inetto a distanza ravvicinata", ha dichiarata Ingrid Newkirk, presidente di Peta. La lobby delle armi ha difeso il suo presidente spiegando che all'epoca la caccia agli elefanti non era illegale. Il Paese, dove vivono più di 130.000 esemplari, ha bandito la pratica nel 2014. Il divieto è stato poi revocato nel 2019 e da allora il governo mette all'asta i permessi per cacciare. (ANSA).