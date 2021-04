Mattarella, nuova stagione sviluppo se c'è alleanza tutti

ROMA, 29 APR - "La vitalità dei corpi sociali e delle formazioni intermedie è decisiva per la qualità del nostro modello sociale e della stessa democrazia. Siamo fin d'ora consapevoli che la ripresa dei pieni ritmi della vita dell'Italia produrrà una nuova stagione di sviluppo, più equo e sostenibile, se ci sarà un ampio concorso di forze e una significativa alleanza tra istituzioni ed espressioni della società". Lo scrive il Capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio per il LXIX Congresso della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. (ANSA).