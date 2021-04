Regeni:Palazzotto,documentario vergognoso,commissione vigile

ROMA, 29 APR - "Alla vigilia dell'udienza preliminare del processo per i quattro 007 egiziani imputati dell'uccisione di Giulio Regeni spunta un vergognoso documentario, di produzione ignota, che infanga ancora una volta la memoria di Giulio. L'ennesimo inaccettabile tentativo di depistaggio. E' molto grave che esponenti italiani, politici e militari, si siano prestati a questa operazione ignobile. E' grave che Gasparri abbia gettato discredito non solo su Giulio Regeni ma sul suo stesso Paese giustificando di fatto gli oltraggi ricevuti dai nostri magistrati da parte egiziana. La Commissione che presiedo non tralascerà alcun dettaglio e cercherà di fare luce su ogni zona d'ombra di questa vicenda. Ma alimentare la cultura del sospetto, continuando a fare allusioni su Cambridge senza alcuna evidenza, contribuisce a distogliere l'attenzione dal Cairo dove Giulio Regeni è stato ucciso e dove ancora oggi si trovano impuniti i suoi torturatori e i suoi assassini". Lo scrive in una nota Erasmo Palazzotto, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (ANSA).