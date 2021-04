W.W. Norton mette fuori stampa la biografia di Roth

NEW YORK, 28 APR - In una clamorosa decisione, la casa editrice della biografia di Philip Roth l'ha messa in permanenza fuori stampa dopo le accuse di abusi sessuali al suo autore, Blake Bailey. W.W. Norton ha annunciato la nuova decisione dopo che la scorsa settimana la distribuzione e la promozione della biografia era stata sospesa. Non è chiaro cosa succederà con le copie a stampa, ancora non vendute e la versione in audiolibro. La biografia, pubblicata il 6 aprile in una prima tiratura di 50 mila copie, è tuttora disponibile sul sito di Amazon. La casa editrice ha messo fuori stampa con effetto immediato anche 'The Splendid Things We Planned', il memoir di Bailey uscito nel 2014, ma il biografo viene liberato dall'esclusiva e "se vuole potra' cercare un editore altrove", si legge in un memo allo staff in cui la presidente di Norton, Julia Reidhead, annuncia una donazione pari all'anticipo "a sei cifre" ricevuto da Bailey a organizzazioni che difendono le vittime di molestie sessuali. "Philip Roth: The Biography" era approdata due settimane fa nella classifica dei libri piu' venduti. Per Bailey, che ci ha lavorato per anni avendo avuto pieno accesso a parenti, amici, ex amanti, diari, lettere e altri documenti di archivio, era stato l'apice del lavoro da biografo. Mettere fuori stampa un libro di successo dopo la pubblicazione e' altamente inconsueto. Piu' frequente la decisione di non pubblicare, come quando l'anno scorso Hachette mise all'indice il memoir di Woody Allen "A proposito di niente" dopo il ritorno alla ribalta delle accuse della figlia adottiva Dylan di averla molestata da piccola. (ANSA).