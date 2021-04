Vaccini: Procida, al via campagna massa per isola covid free

PROCIDA (NAPOLI), 28 APR - Dalle 9 di oggi ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare di Procida la prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi mentre domani tocca alla fascia di età compresa tra 40 e 49 anni. Le vaccinazioni vengono effettuate al Municipio dove sono state sospese tutte le attività di ufficio; l 'Asl Napoli 2 Nord conta di procedere alla somministrazione del vaccino a tutta la popolazione dell'isola - capitale italiana della cultura 2022 - entro il weekend. "Le operazioni stanno proseguendo fluide, con un'ottima partecipazione della popolazione" spiega il sindaco Dino Ambrosino che per invitare i procidani a vaccinarsi ha utilizzato in queste ore anche una app che ha chiamato in automatico il telefono fisso di 2000 famiglie procidane e riprodotto un messaggio registrato con la voce del primo cittadino che ricorda di aderire alla campagna vaccinale e fornisce anche informazioni utili sull'iniziativa. (ANSA).