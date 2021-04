Nuovo record in India, 360 mila contagi in 24 ore

NEW DELHI, 28 APR - Nuovo record globale di Covid-19 in India, dove nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati quasi 361mila, (360.960), il numero più alto mai riportato sinora in qualsiasi Paese del mondo. Questo dato ufficiale, reso noto dal Ministro della salute, viene comunque ormai considerato sottostimato dalla maggioranza degli esperti. (ANSA).