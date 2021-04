Mosca espelle 7 diplomatici di Slovacchia e Paesi Baltici

MOSCA, 28 APR - La Russia ha annunciato l'espulsione di tre diplomatici slovacchi, due lituani, un lettone e un estone in risposta all'espulsione di diplomatici russi da parte di questi Paesi europei: lo riportano le agenzie di stampa russe citando il ministero degli Esteri di Mosca. I diplomatici dichiarati "persona non grata" hanno una settimana per lasciare la Russia. (ANSA).