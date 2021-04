Brexit: Barnier, ora Ue-Gb garantiscano il rispetto impegni

BRUXELLES, 28 APR - "Ampia luce verde dal Parlamento europeo" sull'accordo commerciale Ue-Gb. "Ringrazio tutti gli eurodeputati per l'eccellente collaborazione degli ultimi anni. Ora è responsabilità comune dell'Ue e del Regno Unito garantire il rispetto dei rispettivi impegni, oggi e in futuro". Così l'ex capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, su Twitter. (ANSA).