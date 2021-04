Camorra: rimosse ceneri baby boss Napoli da altare Madonna

NAPOLI, 28 APR - Sacro e profano: è stata rimossa e consegnata alla famiglia l'urna funeraria con le ceneri del baby boss Emanuele Sibillo, sistemata all'interno di un altare dedicato alla Madonna atto realizzare al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, nel cuore di Napoli, dove risiedono i Sibillo. I carabinieri, contestualmente al blitz coordinato dalla Dda che ha portato all'arresto di 21 presunti appartenenti al gruppo camorristico dei Decumani, hanno anche fatto rimuovere dall'altare i simboli dedicati al baby boss, ucciso nel 2015 all'età di 19 anni, in un agguato scattato a ridosso di Castel Capuano, in un vicolo soprannominato "vicolo della morte", roccaforte della famiglia Buonerba rivale dei Sibillo. (ANSA).