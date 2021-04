Brexit: Europarlamento ratifica accordo commerciale Ue-Gb

BRUXELLES, 28 APR - Il Parlamento europeo ha ratificato a larga maggioranza l'accordo commerciale e di cooperazione post-Brexit, che stabilisce le regole delle future relazioni tra l'Unione europea ed il Regno Unito, con 660 sì, 5 contrari e 32 astenuti. Via libera anche alla risoluzione politica di accompagnamento, che presenta la valutazione e le aspettative del Parlamento, che è passata con 578 sì, 51 contrari e 68 astenuti. Il consenso dell'Eurocamera è necessario affinché l'accordo entri in vigore in modo permanente, prima della sua scadenza il 30 aprile 2021. L'accordo "può costituire la base su cui costruire una nuova relazione lungimirante tra Ue e Regno Unito", ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, precisando che "nonostante la decisione del Regno Unito di lasciare la nostra Unione, condividiamo ancora legami profondi e di lunga data, valori, storia e vicinanza geografica". "Accolgo con grande favore i risultati della votazione del Parlamento europeo sull'accordo", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo il quale "segna un importante passo avanti nelle relazioni" tra l'Unione e Londra e "apre una nuova era". Per la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, infine, l'accordo getta "le fondamenta di una partnership forte e stretta con il Regno Unito. L'attuazione fedele" dell'intesa "è essenziale", ha aggiunto. (ANSA).