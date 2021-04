ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna punta a 15mila vaccini giorno

CAGLIARI, 27 APR - Dall'hub di Sassari, con una capacità giornaliera di 2mila vaccini, alle due linee ricavate nell'hub della Fiera di Cagliari: sono 15.650 le somministrazioni che l'Ats prevede di effettuare giornalmente in Sardegna nei 25 grandi centri previsti nell'aggiornamento del piano vaccinale e operativi, a regime, per 12-14 ore al giorno. I grandi punti di somministrazione indicati nel piano sono: Sassari, Alghero, Ozieri, Olbia, Tempio, Nuoro, Macomer, Orosei, Siniscola, Sorgono, Lanusei, Tortoli, Oristano, Ghilarza, Bosa, San Gavino, Carbonia, San Giovanni Suergiu, Iglesias, San Antioco, Cagliari Fiera 1 e 2, Quartu, Isili e Muravera. Intanto salgono a 53.789 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 199 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.175.188 tamponi, per un incremento complessivo di 3.516 test rispetto al dato precedente con un tasso di positività del 5,6% (in calo rispetto a ieri). Si registrano anche nove decessi (1.372 in tutto). Sono, invece, 371 (+9) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 46 (-1) i pazienti in terapia intensiva. E non si ferma la protesta dei commercianti. Con la manifestazione "Tende in piazza" oggi a Sassari sono scesi in piazza per portare la loro protesta e disperazione per le chiusure dettate dalle restrizioni anti covid. Domani e giovedì gli esercenti del capoluogo e della provincia occuperanno piazza d'Italia montando centinaia di tende. "Stremati dalle restrizioni dettate dall'emergenza covid, chiediamo attenzione e supporto. Chiediamo di poter tornare a lavorare in sicurezza dopo 14 mesi di sacrifici e difficoltà", spiegano i promotori. (ANSA).