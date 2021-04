Draghi, Italia esposta a rischio clima anche per abusi

ROMA, 27 APR - La missione "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" è particolarmente importante per l'Italia, che, un po' per l'orografia, un po' per gli abusi a cui è stata sottoposta, è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri Paesi". Lo dice il premier Mario Draghi nelle comunicazioni sul Recovery al Senato. (ANSA).