Spettacolo, Siae e Bocconi: "il futuro sarà ibrido"

ROMA, 27 APR - Gli spettacoli in calo del 69%, -72% di ingressi, -77% di ricavi al botteghino, - 76% di spesa del pubblico, un tracollo che tradotto significa una perdita di 4 miliardi di euro. Per cultura e spettacolo il 2020 si conferma l'anno più buio con un prezzo altissimo della pandemia pagato da tutta la filiera, in prima fila i concerti, che hanno subito un calo degli ingressi dell'82,88% e dell'89,13% della spesa al botteghino. Lo confermano i dati dell'Annuario Siae 2020 presentati oggi via streaming insieme con una ricerca dell'Università Bocconi. Eppure questo è anche il momento di guardare alla ripresa. Nella crisi da pandemia, commenta il ministro della cultura Franceschini, "arte, spettacolo, cultura hanno conquistato una nuova centralità, lo dimostrano anche gli ultimi importanti investimenti del governo attraverso il Recovery plan. Ora dobbiamo andare avanti, con una grande concentrazione sull'oggi, sulla creatività del contemporaneo. Bisogna aiutare ad emergere i tanti talenti che abbiamo". Dalla ricerca, che si è basata su un'analisi trasversale dei dati Siae, emerge che difficilmente si potrà tornare indietro come se nulla fosse successo. Nella ripresa per il settore vincerà il modello ibrido, con il digitale chiamato ad integrare gli eventi dal vivo e in presenza. Dovranno cambiare le strategie degli operatori "perché non basterà certo alzare i prezzi per sostenere gli incassi medi", fa notare Paola Dubini responsabile del Centro Ask della Università Bocconi. E bisognerà fare molta attenzione anche alle concentrazioni territoriali, ovvero alla tendenza a concentrare gli spettacoli nelle grandi città per esempio, perché il rischio in questo modo sarebbe quello di impoverire il territorio". Ma è nei dati dei mesi estivi che i ricercatori individuano la strada per la ripartenza, perché anche se i fatturati sono stati ugualmente molto bassi proprio quei mesi di riapertura dimostrano che con la possibilità di programmare aumenta la fiducia e la tendenza ad investire degli operatori. E cresce anche la disponibilità del pubblico ad esserci. (ANSA).