Covid: FdI, su coprifuoco non accetteremo prese in giro

ROMA, 27 APR - "Il governo non trova il modo di uscre dall'impasse. Stanno ancora litigando. Sentiremo qual è la proposta, se la formula fosse 'l'impegno a valutare' sarebbe una presa in giro che non possiamo accettare. Noi da qui dobbiamo uscire con una formula chiara per mettere fine al coprifuoco e salvare le imprese". Così il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, interpellato dall'ANSA, risponde sulla riformulazione dell'ordine del giorno sul coprifuoco che il governo vorrebbe proporre a Fratelli d'Italia. L'odg di FdI al dl Covid chiede l'abolizione del coprifuoco. (ANSA).