Pranzo politici sardi:sentito fratello portavoce governatore

CAGLIARI, 27 APR - E' stato sentito in Procura per quasi due ore il collaboratore dell'assessorato regionale agli Enti locali, Stefano Esu, fratello di Mauro, portavoce del governatore della Sardegna, Christian Solinas. Convocato come persona informata sui fatti dal pm del tribunale di Cagliari, Giangiacomo Pilia, Stefano Esu è stato chiamato nell'ambito dell'indagine sul pranzo 'proibito' alle terme di Sardara organizzato il 7 aprile, a cui avrebbero preso parte una quarantina tra dirigenti regionali e di enti strumentali, vertici sanitari, politici, amministratori e militari. Un fascicolo aperto due settimane fa contro ignoti e senza ipotesi di reato ma che nei giorni scorsi, dopo la convocazione dei primi venti testimoni, è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Due le ipotesi: peculato per l'utilizzo delle auto blu da parte di alcuni partecipanti e omissione d'atti d'ufficio per chi, avendo l'obbligo di far scattare i controlli sul rispetto delle norme anti-covid previste per la zona arancione, in vigore in quei giorni, poi non l'avrebbe fatto. Nulla trapela sul lungo faccia a faccia tra Stefano Esu e gli investigatori, avvenuto a due settimane di distanza circa dalla convocazione del fratello Mauro. Entrambi, secondo le indiscrezioni, avrebbero preso parte al pranzo organizzato alle terme, poi interrotto dalla Guardia di Finanza che è riuscita ad identificare 19 partecipanti. Il nome dei fratelli Esu sarebbe stato fatto da altri commensali nel corso dei primi interrogatori. Ieri sera, invece, è stato sentito dalla Guardia di Finanza il direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, Luigi Puddu. (ANSA).