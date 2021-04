Fontana, Bertolaso resterà responsabile della campagna vaccinale

MILANO, 27 APR - "Guido Bertolaso sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, che sta proseguendo, credo che di Bertolaso avremo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché c'è un progetto che è quello della vaccinazione importante e rilevante, quindi continuerà a lavorare per la Regione Lombardia e lo ringrazio per quello che ha fatto fino ad oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito delle dichiarazioni del consulente per la campagna vaccinale lombarda che ieri aveva annunciato di aver concluso la sua missione in Lombardia. Bertolaso, pur abbandonando fisicamente la Lombardia, continuerà quindi a svolgere il suo ruolo di coordinatore della campagna vaccinale, seppur non a tempo pieno e con una presenza meno assidua sul territorio. "Resta fisicamente sicuramente ancora del tempo e comunque continuerà a collaborare con la Regione - ha aggiunto Fontana -. Probabilmente sarà meno fisicamente presente, ma continuerà a seguire la campagna vaccinale. Lui è qui sette giorni alla settimana, dopo ci sarà un po' meno di giorni. Ma continuerà a essere sempre il consulente della regione". "Credo che la macchina che ha predisposto stia funzionando molto bene ma credo anche che una personalità come Bertolaso serva sempre", ha concluso. (ANSA).