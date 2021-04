Covid: nel lunedì delle riaperture sanzioni nella media

ROMA, 27 APR - Trasgressori nella media nel lunedì delle riaperture secondo i dati del Viminale. Le forze dell'ordine hanno controllato ieri 99.769 persone: 1.195 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni sugli spostamenti, 16 per aver violato la quarantena. Il lunedì precedente, il 19 aprile, i sanzionati erano stati 1.162, più 10 denunciati per violata quarantena. La quota di trasgressori è sempre attestata sull'1,1-1,2%, dunque. Le forze di polizia hanno monitorato anche le attività commerciali e, in questo caso, si è registrato un aumento di irregolarità rispetto al 19 aprile: ieri gli esercizi controllati sono stati 12.441: 48 i titolari sanzionati (erano stati 36 il lunedì precedente) , 21 le chiusure disposte (10 il 19 aprile). (ANSA).