Recovery: Boschi, grazie a Draghi piano credibile in Ue

ROMA, 26 APR - "Con il PNRR diamo una svolta alle riforme: salute, scuola, trasporti, ambiente, P.A., digitalizzazione e centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro previsti. Grazie a Draghi abbiamo un piano credibile in EU. È un passo in avanti importante per la ripartenza". Così in un Tweet La presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi (ANSA).