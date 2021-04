Custode-eremita di Budelli lascia l'isola,addio dopo 32 anni

LA MADDALENA, 26 APR - Dopo 32 anni in paradiso, Mauro Morandi, il custode-eremita di Budelli lascia l'isola della spiaggia rosa e prende casa a La Maddalena, in un appartamento in affitto, sempre vicino al mare. Lo annuncia lui stesso sul suo profilo Facebook. "È una ventina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo, da Budelli e da tutti voi che mi sostenete. Ora però mi sono veramente rotto le palle e me ne andrò sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un altro posto, tanto la Sardegna è tutta bella", scrive l'esule 82enne che aveva scelto la vita solitaria in uno degli angoli più suggestivi dell'arcipelago di La Maddalena, e del mondo. Poi rivela: "Per ora andrò a La Maddalena". E in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino - Morandi è originario di Modena - spiega: "A fine settimana firmerò il contratto di affitto per un appartamentino dove andrò a vivere. Ovviamente ho trovato casa di fronte al mare, nella periferia del paese". Pochi giorni fa Morandi aveva già anticipato l'addio: "Dovrò andare via, mi hanno detto che devono fare dei lavori nella casa dove vivo", e così sarà. In realtà l'ex insegnante di educazione fisica noto come il Robinson Crusoe dei tempi moderni, è in lotta con l'Ente Parco di La Maddalena per quella casetta che lui abita a Budelli, e da cui è stato sfrattato, prendendosi cura dell'isolotto più celebre dell'intero arcipelago. Il suo auspicio?. "Spero che finiti i lavori di ristrutturazione mi facciano tornare qui, ma non so - confessa - se lo faranno". (ANSA).