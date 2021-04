Recovery: Draghi, in gioco credibilità in Ue e nel mondo

ROMA, 26 APR - Nel Pnrr c'è "la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e reputazione come fondatore Ue e protagonista del mondo occidentale. E' questione non solo di reddito e benessere, ma di valori civili e sentimenti che nessun numero e nessuna tabella potrà mai rappresentare". Lo dice il premier Mario Draghi in Aula alla Camera. (ANSA).