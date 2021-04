Covid: nel weekend 4.249 sanzionati, in aumento

ROMA, 26 APR - Aumenta la quota dei sanzionati nell'ultimo fine settimana, quello che ha preceduto le riaperture di oggi. Sono state 206.784 - indica il Viminale - le persone controllate dalle forze dell'ordine nell'ambito del piano per il contenimento della diffusione del Covid: 4.151 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure sugli spostamenti, 98 per violata quarantena. Nello scorso weekend i trasgressori erano stati 3.082. Monitorate anche le attività commerciali: 24.198 controllate, 55 titolari multati, 15 chiusure disposte. (ANSA).