Covid:Letta,come vota Salvini su Odg per coprifuoco di Fdi?

ROMA, 26 APR - "Ho visto che Salvini sta su questi temi con una campagna che va oltre la legittima e normale discussione politica in cui ognuno abbia verso gli alleati un atteggiamento di comprensione. Ma quando firma una petizione, poi Meloni lo prende sul serio e presenta un ordine del giorno in Parlamento per abolire il coprifuoco. Vedremo cosa voterà Salvini". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina.(Segue) (ANSA).