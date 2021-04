Milano: Salvini, su Albertini decisione entro metà maggio

MILANO, 26 APR - L'incontro svoltosi in mattinata tra il leader della Lega Matteo Salvini, e l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, per parlare di una eventuale candidatura di quest'ultimo come rappresentate del centrodestra alle prossime elezioni comunali del capoluogo lombardo "è stato positivo". Lo ha detto il numero uno del Carroccio, parlando con i giornalisti prima di pranzare al Bar Bianco, noto locale all'interno del Parco Sempione. Secondo il leader della Lega una scelta dovrebbe essere presa "entro metà maggio: per adesso pensiamo al Recovery". "Mi auguro che Albertini accetti, sarebbe una buona notizia per i milanesi, magari non per Sala che vedo nervoso e preoccupato" ha concluso, spiegando che presto ci potrà essere un tavolo sull'argomento con gli altri partiti del centrodestra. (ANSA).