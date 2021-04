Covid: Salvini, su coprifuoco 60 mila No in 24 ore

ROMA, 26 APR - "In 24 ore quasi in 60.000 persone hanno detto 'no coprifuoco', e questo fa capire che c'è voglia di libertà. Non c'è un presupposto scientifico che dica che con i contagi e le morti in calo e le vaccinazioni e i guariti in aumento, ci sia un vantaggio nel lasciare il coprifuoco obbligatorio in tutta Italia tra le 22.00 e le 5.00 del mattino, così come in tutta Europa. O la scienza vale sempre o non vale mai: se la scienza dice rosso è giusto chiudere e sacrificarsi, ma se la scienza dice giallo o bianco perché io devo restringere la libertà di lavoro, di uscita e di incontro?". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto in diretta ai microfoni di RTL 102.5 . (ANSA).