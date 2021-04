Oscar: Miglior attrice non protagonista Yuh-Jung Youn

NEW YORK, 25 APR - Oscar per la migliore attrice non protagonista alla star del cinema coreano YUH-JUNG YOUN per Minari . "Vi perdono per non sapere come mi chiamo" ha detto accettando la statuetta. "Ma e' una competizione ingiusta", ha aggiunto rendendo omaggio, tra le altre, alle "rivali" Glenn Close e Olivia Colman. "Come posso battere Glenn Close?" così ha detto l'attrice coreana, 73 anni, vincitrice della statuetta. "Non possiamo competere tra noi ho semplicemente avuto più fortuna di voi. E forse è un segno di ospitalità per una signora coreana". (ANSA).