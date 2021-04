Oscar: al via cerimonia della 93/ma edizione con doppio set

ROMA, 26 APR - Ha preso il via la cerimonia di premiazione degli Oscar, giunti alla 93/ma edizione. Per la prima volta e per ragioni di precauzioni sanitarie, lo show si svolge in due location differenti, il tradizionale Dolby Theatre ad Hollywood e la Union Station di Los Angeles downtown. Occhi puntati su Laura Pausini, in corsa con "Io sì" come miglior canzone originale (per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti), Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi di Pinocchio, e Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti, in corsa per il trucco e acconciatura sempre di Pinocchio di Matteo Garrone. (ANSA).