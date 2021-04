Card. Bassetti, mio cuore stato a un passo dal fermarsi

ROMA, 25 APR - "Io vi sento vicini: siete nelle mie preghiere e nel mio cuore. Il cuore di un Vescovo, che è stato ad un passo dal fermarsi e che ha sperimentato la sofferenza, il dolore, la solitudine e la malattia". Nel suo saluto all'Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica, che si tiene online da oggi fino al 2 maggio, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha ricordato così la sua esperienza della malattia per il Covid-19. "E' per me motivo di grande gioia - ha detto il porporato - portare questo saluto alla vostra 17/a Assemblea nazionale. Anche se siamo distanti con il corpo, siamo ugualmente vicini con lo spirito". (ANSA).