Ragazzina disabile picchiata, identificate 4 bulle

ROMA, 25 APR - Tutti minorenni, alcuni, almeno quattro, responsabili del feroce pestaggio a calci e pugni di una ragazzina disabile avvenuto il 2 aprile in un parco al Nuovo Salario a Roma. Il branco, circa 20 ragazzini, è stato identificato dai carabinieri: la maggior parte ha assistito al pestaggio e qualcuno ha anche girato un video in cui non solo si vede la ragazzina circondata e picchiata ma si sentono risate e urla di incitamento. Il video poi è stato postato su Instagram e anche da quello i carabinieri sono risaliti al branco e la Procura dei minori ha aperto un'inchiesta. (ANSA).