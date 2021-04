Covid: a Milano assalto ai parchi, per la tintarella

MILANO, 25 APR - Il giorno prima di entrare in zona gialla, i milanesi hanno pensato alla tintarella. Tantissimi oggi hanno deciso di andare a stendersi al sole nei parchi, come la biblioteca degli alberi, o il parco Sempione dove era difficile trovare un posto per sedersi nei prati occupati da gruppi di amici. Tanta gente anche all'Arco della Pace dove è stato fatto un presidio per il 25 aprile. C'è poi chi dopo ha approfittato per restare in zona, dove ci sono molti locali, per un aperitivo. (ANSA).