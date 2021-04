25 aprile: a Milano giornata fra cerimonie e passeggiate

MILANO, 25 APR - La giornata di sole a Milano ha portato tanti questa mattina a decidere di fare una passeggiata al parco, o ancora una biciclettata. Uscite che si sono intersecate con le manifestazioni per il 25 aprile. Chi ha attraversato la pista ciclopedonale lungo il naviglio della Martesana questa mattina, ha potuto assistere ad esempio al comizio in piazza Costantino che ha concluso, dopo il corteo e l'omaggio ai caduti, organizzato dalla sezione Anpi di Crescenzago a cui è seguito il concerto dell'orchestra di via Padova. (ANSA).