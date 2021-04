Folla in centro Roma, chiusa via del Corso

ROMA, 24 APR - Folla in via del Corso, al centro di Roma, nel sabato che precede in passaggio in zona gialla del Lazio. Chiusa momentaneamente la strada per far defluire le persone. La chiusura momentanea è stata disposta dalla Questura che ha messo a punto anche per questo weekend un piano di controlli anti-assembramenti. Molti i romani che hanno scelto il centro della Capitale, i parchi e il litorale per passeggiare in questo sabato pre aperture. Isolate dalla polizia locale alcune piazze a Trastevere, zona di movida a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato, dove sono in corso chiusure temporanee per far defluire le persone (ANSA).