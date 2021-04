Primo Maggio: Fedez confermato al Concertone di Roma

ROMA, 23 APR - Prende forma, nome dopo nome, il cast del Concertone del Primo Maggio, che quest'anno - causa restrizioni da covid - andrà in scena dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo lo spoiler sui social dello stesso artista, è confermata la presenza di Fedez, reduce dal festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin. E' la prima volta che il rapper partecipa al tradizionale evento organizzato da CGIL, CISL e UIL e trasmesso in diretta da Rai3 (e Radio2). Sempre in arrivo dall'ultimo festival, sul palco saliranno anche Bugo, Colapesce Dimartino, Extraliscio, Willie Peyote con Fast Animals and Slow Kids e tra i Giovani Folcast. Confermati anche Motta, Piero Pelù, Chadia Rodriguez, Claudioa Capéo, The Zen Circus. Selezionati anche i tre artisti emergenti che hanno vinto la finale del contest 1MNEXT aggiudicandosi la possibilità di esibirsi: sono Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), tra loro verrà decretato il vincitore di quest'anno. (ANSA).